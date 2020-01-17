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17 января • обновлено в 14:58
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Рада обратилась к властям Италии по делу Маркива

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В пятницу, 17 января, Верховная Рада Украины одобрила заявление к властям Италии относительно апелляционного производства украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

За проект постановления №2717 проголосовали 323 нардепа. В документе отмечается обеспокоенность за решение, которое принял итальянский суд от 12 июля 2019 года.

"...обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Маркива), а вероятная причастность российских и пророссийской сторон, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось", – говорится в заявлении.

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Со слов авторов постановления, в тексте приговора нет прямых доказательств, которые бы доказывали вину Маркива в убийстве. А все обвинения строились на предположениях и манипулятивной интерпретации фактов.

Рада обратилась к президенту и парламенту Италии в рамках полномочий с требованием обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства по делу Маркива.

Виталий Маркив

Виталий Маркив

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вицепремьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Арест Маркива в Италии
Персона
Виталий Маркив
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какое дело хуторской Раде до гражданина Италии?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидеть этому козлу вонючему почти четверть века. А вы продолжайте ползать на коленях.
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