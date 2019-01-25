''Рабство?!'' В Крыму жители резко восстали против оккупантов. Фото

В оккупированном Россией Крыму прошел одиночный пикет против "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Акция протеста прошла у здания правительства города, сообщает в Twitter "Крымский бандеровец".
"Крым. Беспощадный бунт гардемаринов. В**ники в Севастополе вышли на одиночный пикет, "дерзко" протестуя против оккупанта Овсянникова, который "уничтожает наш Севастополь и завоевания русской весны". Что за завоевания – мне пока не ясно. Может, рабство?" – сказано в сообщении.
Отметим, что митингующие принесли плакаты, на которых мэр изображен с короной на голове и двумя подписями: "Азъ есмь царь" и "Овсянников враг Севастополя".
Пикет в крыму
Скриншот
Пикет в крыму
Скриншот
Сопровождает иллюстрацию и перечень аргументов пикетчиков:
- за нарушение присяги, устава и законов города;
- за бесследное исчезновение 2 млрд рублей (более 840 млн грн) на очистные сооружения;
- за уничтожение парка Победы;
- за срыв реконструкции Матросского бульвара;
- за распродажу севастопольских земельза бесценок по сомнительным схемам;
- за уничтожение памятника истории (Херсонес и его хора);
- за невыполнение майских указов президента;
- за уничтожение рабочих мест;
- за унижение пенсионеров хамовитыми водителями и многое другое.
Пикет в крыму
Скриншот
"Вы подрываете государственные устои и завоевания Русской весны", – написано на плакате. Завершает текст плаката призыв: "Уходите! Вы уничтожаете наш Севастополь!".
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе 11 семей ополченцев с маленькими детьми выгнали из общежития на улицу.
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