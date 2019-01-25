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''Рабство?!'' В Крыму жители резко восстали против оккупантов. Фото

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В оккупированном Россией Крыму прошел одиночный пикет против "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Акция протеста прошла у здания правительства города, сообщает в Twitter "Крымский бандеровец".

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"Крым. Беспощадный бунт гардемаринов. В**ники в Севастополе вышли на одиночный пикет, "дерзко" протестуя против оккупанта Овсянникова, который "уничтожает наш Севастополь и завоевания русской весны". Что за завоевания – мне пока не ясно. Может, рабство?" – сказано в сообщении.

Отметим, что митингующие принесли плакаты, на которых мэр изображен с короной на голове и двумя подписями: "Азъ есмь царь" и "Овсянников враг Севастополя".

Пикет в крыму

Пикет в крыму

Скриншот

Пикет в крыму

Пикет в крыму

Скриншот

Сопровождает иллюстрацию и перечень аргументов пикетчиков:

- за нарушение присяги, устава и законов города;

- за бесследное исчезновение 2 млрд рублей (более 840 млн грн) на очистные сооружения;

- за уничтожение парка Победы;

- за срыв реконструкции Матросского бульвара;

- за распродажу севастопольских земельза бесценок по сомнительным схемам;

- за уничтожение памятника истории (Херсонес и его хора);

- за невыполнение майских указов президента;

- за уничтожение рабочих мест;

- за унижение пенсионеров хамовитыми водителями и многое другое.

Пикет в крыму

Пикет в крыму

Скриншот

"Вы подрываете государственные устои и завоевания Русской весны", – написано на плакате. Завершает текст плаката призыв: "Уходите! Вы уничтожаете наш Севастополь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе 11 семей ополченцев с маленькими детьми выгнали из общежития на улицу.

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Валевич Борис
Валевич Борис
Любят русские люди бунтовать, станут на колени перед барским домом и бунтует и знает подлец, что бунтует и все равно стоит ...... Салтыков-Щедрин
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько интересно ему хохлы заплатили)))))
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