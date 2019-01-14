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Работают взрывотехники: в Харькове сразу в двух школах произошло ЧП

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В Харькове утром 14 января неизвестные сообщили о заминировании сразу двух школ. Из зданий пришлось эвакуировать всех детей и персонал.

Как пояснили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, информация о заложенной взрывчатке в школе №163 на ул. Луи Пастера поступила около 7:20 утра.

"Для проверки сообщения выехали следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты-криминалисты и взрывотехники", — проинформировали правоохранители.

Школа 163

Школа 163

Facebook "Типичное ХТЗ"

Школа 163

Школа 163

Facebook "Типичное ХТЗ"

Кроме этого, поступило сообщение о минировании 119 школы, которая находится на ул. Библика, пояснили очевидцы в группе "Типичное ХТЗ" в Facebook.

"Флешмоб "заминируй школу" продолжается", — подписали снимки в соцсети свидетели.

Школа №119

Школа №119

Facebook

Школа №119

Школа №119

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в двух школах под Киевом в один день распылили газ. Первое ЧП произошло в Белой Церкви, второе — в Василькове. В обоих случаях виновниками были ученики.

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Место
УкраинаХарьков
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