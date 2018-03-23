Работают в Крыму: оккупанты "сдали" украинских ученых

Украинские ученые отказываются от официального сотрудничества в подводных археологических исследованиях в Крыму, однако якобы участвуют в них на частной основе.

Данное заявление сделал "заместитель директора Черноморского центра подводных исследований" оккупированного Крыма Виктор Вахонеев, передает "РИА Новости".

"Сколько мы не пытались приглашать наших коллег со всего мира, они носят статус неофициальных, к сожалению. Приглашаем принять участие в наших проектах, но официально никто не подтвердил участие", – заявил он.

По словам Вахонеева, в Крым приглашали ученых из разных стран, прежде всего, причерноморских стран.

"То, что коллеги из Украины посещают нас, это их частная инициатива. Они не командированы, едут из-за их исключительно научного интереса", – сказал он.

Ученый выразил надежду, что ситуация в будущем изменится, и к подводным исследованиям у берегов Крыма будут привлечены ученые разных стран.

Как сообщал "Обозреватель", суд в Нидерландах принял решение вернуть Украине коллекцию хранящихся в музее Алларда Пирсона экспонатов крымских музеев.