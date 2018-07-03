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Работавшему на оккупантов политтехнологу запретили въезд в Украину

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Известному российскому политтехнологу Алексею Ситникову, который сотрудничал с оккупационными властями Крыма, запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщил "Апостроф", ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины.

Ситников работал в команде депутата Дмитрия Овсянникова от партии "Единая Россия" и помог ему в 2017 году выиграть "выборы губернатора" Севастополя.

Также он активно принимал участие в политических процессах в Украине, Грузии, Израиле и других странах

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Также в октябре 2017-го в ходе президентской кампании в России Ситников некоторое время работал в штабе Ксении Собчак, однако вскоре заявил об уходе из-за нехватки денег в ее штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ситников засветился в эфире одного из телеканалов Украины.

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Темы
Угроза отделения КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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