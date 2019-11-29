Работала на Украину: в Крыму задержали российскую "шпионку"

В оккупированном Россией Крыму задержали гражданку РФ, которая подозревается в государственной измене в пользу Украины.

Как передает "ТАСС", ФСБ задержала россиянку в Севастополе. Российские спецслужбы считают, что женщина собирала информацию для главного управления разведки Минобороны Украины.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что против россиянки "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена"), ведутся следственные действия". Отметим, что суд Севастополя ареcтовал россиянку на два месяца.

ФСБ России ФАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ФСБ задержала военнослужащего, которого подозревают в сборе информации по заданию военной разведки Украины.

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