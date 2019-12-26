Работал на Россию: в Киеве задержали полицейского-предателя. Фото

Следователь ГУ Нацполиции в Харьковской области был задержан за продажу в Россию информации с ограниченным доступом.

Полицейского задержали в Киеве, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что за "слив" секретных данных он должен был получить 16350 гривен.

"Следствием установлены неоднократные факты получения правохранителем средств с территории Российской Федерации – вероятно за распространение информации с ограниченным доступом", – отмечено в сообщении.

Полицейского задержали во время очередного случая продажи информации. На данный момент решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона.

Задержание полицейского ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР разоблачило масштабную схему "откатов" сотрудниками Службы безопасности Украины и государственного предприятия стратегического значения "Артемсоль".

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