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Работал на пропаганду Кремля: в СБУ рассказали об обысках у скандального украинского журналиста

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В Службе безопасности Украины пояснили, что обыск у скандального киевского журналиста Владимира Скачко проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству по ч.2 ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность).

Отмечается, что Скачко является фигурантом дела, связанного с антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в стране, передает "Интерфакс-Украина".

"Обыск проводился в личном помещении фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", — рассказали в пресс-центре СБУ.

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По информации украинской спецслужбы, процессуальное решение будет принято по результату проведения следственных действий.

Владимир Скачко известен как автор многочисленных критикующих украинские власти публикаций на различных пророссийских интернет ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах. До марта 2014 года был главным редактором еженедельника "Киевский телеграф".

Владимир Скачко

Владимир Скачко

glavpurtv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Скачко устроил скандал на российском ТВ с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом. Поводом для конфликта стали антиукраинские высказывания журналиста, за которые собеседник жестко осудил предателя Родины и обозвал его "подонком".

Напомним, ранее СБУ пришло с обыском к еще одному постоянному гостю кремлевского телевидения — беглому экс-нардепу Василию Волге.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Скачко
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украиныпропаганда
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
років 10 на загальному режимі, а потім - депортація на расєю. якщо, звичайно, срашка ще буде існувати. якщо ж рфія розвалиться на той час - то в самий галімий регіон. а краще одразу ж гуманно пристрелити.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Trail Blóðug, Да ну, кормить 10 лет и сделать из него мученика за рузьки мир ?? Лучше штраф 2 000000 за повторное нарушение 4 000000. Такие не за идею, такие за деньги.
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