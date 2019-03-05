Работал на пропаганду Кремля: в СБУ рассказали об обысках у скандального украинского журналиста

В Службе безопасности Украины пояснили, что обыск у скандального киевского журналиста Владимира Скачко проводился в рамках досудебного расследования по уголовному производству по ч.2 ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность).

Отмечается, что Скачко является фигурантом дела, связанного с антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в стране, передает "Интерфакс-Украина".

"Обыск проводился в личном помещении фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", — рассказали в пресс-центре СБУ.

По информации украинской спецслужбы, процессуальное решение будет принято по результату проведения следственных действий.

Владимир Скачко известен как автор многочисленных критикующих украинские власти публикаций на различных пророссийских интернет ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах. До марта 2014 года был главным редактором еженедельника "Киевский телеграф".

Владимир Скачко glavpurtv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Скачко устроил скандал на российском ТВ с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом. Поводом для конфликта стали антиукраинские высказывания журналиста, за которые собеседник жестко осудил предателя Родины и обозвал его "подонком".

Напомним, ранее СБУ пришло с обыском к еще одному постоянному гостю кремлевского телевидения — беглому экс-нардепу Василию Волге.

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