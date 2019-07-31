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Работал на ФСБ: СБУ разоблачила силовика-шпиона

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Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины, который занимался разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ РФ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

Работал на ФСБ: СБУ разоблачила силовика-шпиона

СБУ

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По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде на временно оккупированную территорию АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад".

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Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
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