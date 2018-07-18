Виноват сотрудник? Всплыли детали массового отравления детей на Донетчине

В оздоровительном комплексе Донецкой области, в котором массово отравились дети, обнаружены вопиющие нарушения санитарного законодательства.

Об этом говорят данные Госпродпотребслужбы Украины, специалисты которой проверили лагерь "Ястребок" (филиал "Орленок") в селе Сосновое Лиманского района.

По данным службы, всего с признаками острой кишечной инфекции в больницы были доставлены 86 человек, из них – 71 ребенок.

Эксперты отмечают, что за два дня до ЧП, 14 июля, в лагерь заехала группа из 134 детей. Первый случай заболевания был зарегистрирован 15 июля, а уже в следующие два дня недомогание почувствовали дети всех четырех отрядов в возрасте 9-16 лет.

Пострадавшие жаловались на тошноту и повышение температуры.

Лагерь "Ястребок" Гугл. Карты

Предварительные результаты проверок продемонстрировали фактически беспредел, происходивший в пищеблоке лагеря. Так, в помещение была допущена работница, у которой были признаки заболевания дисфункции кишечника.

"Также для питания детей использовались блюда, которые не были включены в согласованное Госпродпотребслужбой перспективное меню. Неудовлетворительно велся учет пищевых продуктов. Отсутствовал журнал скоропортящейся продукции", - сообщили в службе.

По данным экспертов, в пищеблоке не соблюдалось товарное соседство в холодильном оборудовании, отсутствовали стикеры с датами приготовления блюд.

Работать на кухню принимали сотрудников, которые не прошли медицинский осмотр в установленном порядке. Также работники кухни не соблюдали требования личной гигиены, о чем говорит отсутствие мыла, антисептика и полотенец.

О том, что конкретно вызвало вспышку заболевания у детей и взрослых, на данный момент неизвестно. Как рассказали OBOZREVATEL в прокуратуре Донецкой области, вечером, когда случилось массовое отравление, детям на ужин давали макароны с печенкой и кефир.

По состоянию на 13:00 в среду, 18 июля, в больнице находится 61 ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля 12 воспитанников спортивной школы Дерюгиных обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после лагеря под Киевом. Одна девочка впала в кому, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.