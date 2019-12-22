Ищут жертв в сети: в Украине раскрыли новую схему мошенников-"работодателей"

В Украине появился очередной вид мошенничества с фейковыми работодателями, которые ищут своих "жертв" через интернет.

Так, в Харькове на одном из сайтов с объявлениями о трудоустройстве жителей города пытались "развести" с работой личного водителя. Об этом сообщается на местном Telegram-канале.

Харьковчанин рассказал, что позвонил некому Виктору, увидев его вакансию, и тот сперва казался "нормальным в общении".

Мошенники Коллаж

"Он спросил, курю я или пью, возраст, паспортные данные. Сказал что он депутат и работает на Конституции, 7. Приезжаю на встречу, звоню, а он мне говорит: не мог бы я зайти в магазин продуктовый и купить бутылочку коньяка, десерта и пачку сигарет, у них там банкет. Я это все купил и по дороге звоню, говорю: выходите", – рассказал обманутый мужчина.

Telegram-канал "Харьков 1654"

После этого "работодатель" попросил его пополнить счет на телефоне, но мужчина отказался.

Впоследствии "депутат" пообещал перезвонить харьковчанину, но этого так и не сделал, а на звонки не отвечал.

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