Разведчик Матюха не единственный: раскрыты задачи украинских "Штирлицев" в ОРДЛО

Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины, – далеко не единственный украинский агент в ОРДЛО.

О работе украинской разведки на оккупированных территориях Донбасса рассказал директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета "Острожская академия" Тарас Жовтенко в эфире ObozTV.

Жовтенко подчеркнул, что агентурная работа – это краеугольный камень работы любых спецслужб, особенно актуальная во время войны или военного конфликта.

"Однозначно, это не единичный случай. Таких людей (как Матюха. – Ред.) намного больше. Они находятся в разных статусах и на разном уровне", – отметил он.

По словам эксперта, агенты-разведчики работают в трех основных направлениях.

"Первый момент – приоритет №1 работы любых спецслужб – сбор информации о реальных потенциальных угрозах. Причем разноплановых. Даже если мы говорим о вооруженном конфликте, нельзя отбрасывать важность информации гражданского характера: о социально-экономическом состоянии, настроениях среди населения и так далее", – объяснил он.

"Второй момент – выполнение специфических заданий, связанных с должностью, которую человек занимает. Например, в данном случае – внесение каких-то конфликтных моментов в отношения руководства т.н. "республик", – привел пример Жовтенко.

Кроме того, по его мнению, информация о работе Матюхи была раскрыта не случайно.

"Третий момент – производное от первых двух – это создание информационных поводов, которые мы сегодня обсуждаем. Потому что информация о работе таких людей также распространяется не случайно, и она должна быть вписана в общую информационную политику государства", – подытожил специалист.

Эдуард Матюха Кадр из видео-интервью

Как сообщал OBOZREVATEL:

разведчик Эдуард Матюха, которого СМИ уже прозвали "украинским Штирлицем", проработал на оккупированном Донбассе более 5 лет и даже был "народным мэром" Горловки.

В конце ноября 2019 года стало известно, что Матюха вернулся на подконтрольную Киеву территорию. Он рассказал о планах России захватить Одесскую и Харьковскую области. По данным СМИ, у Матюхи есть доказательства преступлений Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы и другая важная информация.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан предположил, что Матюха принял решение о прекращении своей деятельности в "ДНР", поскольку оказался на грани раскрытия.

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