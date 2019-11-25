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25 ноября • обновлено в 13:19
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Разведчик Матюха не единственный: раскрыты задачи украинских "Штирлицев" в ОРДЛО

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Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины, – далеко не единственный украинский агент в ОРДЛО.

О работе украинской разведки на оккупированных территориях Донбасса рассказал директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета "Острожская академия" Тарас Жовтенко в эфире ObozTV.

Жовтенко подчеркнул, что агентурная работа – это краеугольный камень работы любых спецслужб, особенно актуальная во время войны или военного конфликта.

"Однозначно, это не единичный случай. Таких людей (как Матюха. – Ред.) намного больше. Они находятся в разных статусах и на разном уровне", – отметил он.

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По словам эксперта, агенты-разведчики работают в трех основных направлениях.

"Первый момент – приоритет №1 работы любых спецслужб – сбор информации о реальных потенциальных угрозах. Причем разноплановых. Даже если мы говорим о вооруженном конфликте, нельзя отбрасывать важность информации гражданского характера: о социально-экономическом состоянии, настроениях среди населения и так далее", – объяснил он.

"Второй момент – выполнение специфических заданий, связанных с должностью, которую человек занимает. Например, в данном случае – внесение каких-то конфликтных моментов в отношения руководства т.н. "республик", – привел пример Жовтенко.

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Кроме того, по его мнению, информация о работе Матюхи была раскрыта не случайно.

"Третий момент – производное от первых двух – это создание информационных поводов, которые мы сегодня обсуждаем. Потому что информация о работе таких людей также распространяется не случайно, и она должна быть вписана в общую информационную политику государства", – подытожил специалист.

Эдуард Матюха

Эдуард Матюха

Кадр из видео-интервью

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Тарас Жовтенко Эдуард Матюха
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Новости Донбасса Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сколько разведчиков ЛДHP сидит в СБУ?
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Что то новое в разведки.А завтра будут визжать,что "невинного" повезали на Донбассе,откуда они там?
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