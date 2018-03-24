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Рабинович: Гонтарева украла у страны 177 миллиардов, а ее проводили как героя

1.1тЧитать новость на украинском

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева украла у страны 177 миллиардов гривен, и спокойно ушла в отставку, не будучи привлеченной к ответственности.

"Гонтареву, как и всех предыдущих в нашей стране, проводили почетно, красиво, показав полную импотентность Рады, полную подотчетность ее, полное пренебрежение интересами украинцев. Просто гениально все прошло: Гонтарева ушла с гордо поднятой головой, унеся наши примерно 177 миллиардов. Ее проводили как героя, который, как она сама сказала, выполнил свои задачи", – об этом народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в программе "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

Он также подчеркнул, что к "почетному" уходу Валерии Гонтаревой и назначению ей на смену Якова Смолия приложили руку депутаты "Оппозиционного блока". По словам политика, они несут ответственность и за другие недопустимые кадровые перестановки во власти.

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"Люди, подумайте. Полиция и юстиция в руках "Народного фронта". Посты наблюдающих за ними (должности уполномоченного по правам человека и главы Счетной палаты, – ред.), передают "Народному фронту" – и за это голосует "Оппозиционный блок". Что это за "Оппозиционный блок"? Это нужно быть архи-предателями. Как потом они будут на востоке Украины разговаривать с народом?" – отметил лидер партии "За життя".

По его словам, кадровые голосования "Оппозиционного блока" вместе с провластным большинством показывают, что депутаты этой политической силы предали своих избирателей.

Политик пообещал, что всеми доступными способами будет добиваться того, чтобы экс-руководитель Нацбанка оказалась за решеткой.

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"Я человек не кровожадный, но в системе, которая вырисовывается после выборов, надеюсь, наша политическая сила будет достаточно весомой, чтобы Гонтарева ответила за все, что она сделала", – отметил Вадим Рабинович.

Он также пообещал добиваться отставки еще одного политика, который "убивает страну" – и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Акции протеста партии "За життя" по блокированию работы Минздрава, в ходе которых активисты будут требовать увольнения Супрун, запланированы на ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко поблагодарил Гонтареву за работу на посту главы НБУ.

Персоны
Валерия ГонтареваВадим Рабинович
Место
Украина
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