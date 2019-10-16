"За 5 месяцев не начал войну": в адрес Зеленского прозвучал упрек

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что активизация боевых действий на Донбассе 14 октября стала препятствием для разведения сил.

Это следствие того, что "за 5 месяцев президентства Владимир Зеленский и его команда даже не удосужились начать информационную войну с Российской Федерацией", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"В условиях войны гибридного типа информационная война – одна из главных составляющих", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский на передовой в зоне проведения ООС Официальный сайт президента Украины

По мнению Жданова, усиление обстрелов российско-террористическими войсками имело два последствия. Во-первых, оно формально сорвало процесс разведения сил, поскольку "одним из условий является 7-дневное перемирие накануне разведения".

Во-вторых, "оно сыграла на красивую картинку для российских СМИ и информационной помпы, которую создала Россия в плане срыва договоренностей Украиной".

В этом контексте Жданов напомнил: "Российские оккупационные войска пустили зеленые ракеты – сигнал того, что они готовы к отведению войск. И ОБСЕ, которая обычно слепая и глухая, вдруг прозрела и увидела эти ракеты. А Украина говорит: "Мы не будем отводить, потому что обстрелы". Но последнюю часть фразы ОБСЕ не услышала. И тут же Путин официально объявил о том, что Украина сорвала процесс отведения войск".

Таким образом, по мнению эксперта, "Украина проиграла этот раунд" информационной войны с Россией.

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 октября, террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В день визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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