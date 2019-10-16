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16 октября • обновлено в 05:05
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"За 5 месяцев не начал войну": в адрес Зеленского прозвучал упрек

1.1т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что активизация боевых действий на Донбассе 14 октября стала препятствием для разведения сил.

Это следствие того, что "за 5 месяцев президентства Владимир Зеленский и его команда даже не удосужились начать информационную войну с Российской Федерацией", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"В условиях войны гибридного типа информационная война – одна из главных составляющих", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский на передовой в зоне проведения ООС

Владимир Зеленский на передовой в зоне проведения ООС

Официальный сайт президента Украины

По мнению Жданова, усиление обстрелов российско-террористическими войсками имело два последствия. Во-первых, оно формально сорвало процесс разведения сил, поскольку "одним из условий является 7-дневное перемирие накануне разведения".

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Во-вторых, "оно сыграла на красивую картинку для российских СМИ и информационной помпы, которую создала Россия в плане срыва договоренностей Украиной".

В этом контексте Жданов напомнил: "Российские оккупационные войска пустили зеленые ракеты – сигнал того, что они готовы к отведению войск. И ОБСЕ, которая обычно слепая и глухая, вдруг прозрела и увидела эти ракеты. А Украина говорит: "Мы не будем отводить, потому что обстрелы". Но последнюю часть фразы ОБСЕ не услышала. И тут же Путин официально объявил о том, что Украина сорвала процесс отведения войск".

Таким образом, по мнению эксперта, "Украина проиграла этот раунд" информационной войны с Россией.

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Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 октября, террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В день визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Олег Жданов Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да пусть что хотят говорят,во первых это наша территория и наши всу а во вторых в формуле штанмаера не сказано в каком порядке все должно быть сделано,а мы требуем вывода путинских террористов и взятие ВСУ границы под контроль сначало,там так написано а не хотите так это ваши проблемы мы формулу не нарушали)
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
ОБСЕ совместно со всем миром ищут российские войска. Уже несколько лет. Уважаемые ВСУ, покажите им уже наконецто, Ёлки палки!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ильичев Андрей, ну так съезди туда и увидишь)из 100% бандформирований в них местных не больше 15% остальное ваши отпускники и кадровые типо советники
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