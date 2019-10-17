"Всегда воин!" На Донбассе погиб украинский морпех: названо имя

На Донбассе вечером 16 октября террористы убили украинского военного 36-й бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского Степан Крыль.

Об этом говорится на странице бригады в Facebook. "С грустью сообщаем о гибели нашего собрата. Вчера (16 октября), около 21:00, во время обстрела противником позиций наших защитников, получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос", – написали побратимы.

На Донбассе погиб украинский военный "24"

Отмечается, что Степан был родом с Луганщины, воевал на Донбасе с 2015 года.

"Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 16 октября. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

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