"Свой прокурор на границе с РФ": раскрылись скандальные подробности о назначениях в ГПУ

Новый главный прокурор Харьковской области, Александр Фильчаков, недавно назначенный на этот пост генпрокурором Русланом Рябошапкой, еще в 2011 году фигурировал в журналистском расследовании и обвинялся в коррупции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его словам, когда Фильчаков занимал должность районного прокурора, журналисты программы "Гроші" выяснили, что чиновник требовал взятки с местных предпринимателей Харьковщины.

Александр Фильчаков liga.net

"Местный районный прокурор Фильчаков, якобы, требовал с предпринимателей деньги – по 150 тысяч гривен для прокурорского фонда "Правопорядок", который затем купил прокурору служебную машину Skoda Octavia", – уточнил Дубинский.

При этом, возмутился народный депутат, несмотря на скандал прокурор так и не понес наказания, и даже более того – получал одно повышение за другим, пока наконец не занял пост главного прокурора области.

"С назначением всех причастных! В частности, зампреда СБУ Тренубенко и контрабандиста Павлюка. Свой прокурор на границе с РФ это успех", – подытожил Дубинский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря. Токарь занимал должность прокурора области с мая текущего года.

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