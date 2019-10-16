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16 октября • обновлено в 20:49
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"Соседа убило, муж ранен, я без ноги": в "ДНР" пожаловались на "перемирие"

1.6т Читать материал на украинском

В прифронтовом поселке Старомихайловка на Донбассе показали последствия боевых действий, в которых цинично обвинили украинских защитников.

Видео с места событий показали ресурсы террористов "ДНР". Роликом поделился в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пропагандисты показали одну из местных жительниц, которая разразилась фейковыми заявлениями. "Порошенко бил, этот еще сильнее бьет, четвертый раз прилетело. Я без ноги. Соседа убило, муж раненый. Слов нету", – высказалась она.

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В "ДНР" пожаловались на "перемирие"

В "ДНР" пожаловались на "перемирие"

Сообщается, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач, из-за чего часть поселка осталась без электричества. Также повредили дома по улицам Чкалова и Комсомольской.

Примечательно, что перед этим на встрече ТКГ в Минске Украина обратила внимание на постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты обстреляли из гранатометов участок разведения сил возле населенного пункта Золотое на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса пропаганда террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
б@ндеровские каратели всегда убивали украинцев за инакомыслие, а средства массовой дезинформации типа Обосс им в этом способствуют.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укросвини на это способны
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