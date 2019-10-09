"Слепит" танки и не боится "Градов": в Украине презентовали мощнейшее оружие

В Украине презентовали новую систему управления боем VisionerAi, созданную предприятием "Киевский завод "Радар", входящим в концерн "Укроборонпром".

Это произошло в рамках ежегодной выставки "Оружие и безопасность-2019", которая проходит в Киеве. Как рассказал генеральный директор "Радара" Вячеслав Зеленский, система основана на искусственном интеллекте и позволяет практически полностью отказаться от участия человека, пишет "Апостроф".

"Самое слабое место в современном оружии – это человек. А компьютер может работать круглосуточно. Наша система обучена распознавать и уничтожать бронетехнику, а также все скоростные летающие объекты", – подчеркнул он.

"Апостроф"

По его словам, VisionerAi может действовать с любым видом оружия, например, с пулеметом калибра 12,7-мм.

Также указано, что система снабжена оптическими приборами с высоким разрешением, а также тепловизором, поэтому может обнаружить воздушную цель на расстоянии до 15 км и расстреливать любые летающие объекты, включая управляемые ракеты и даже снаряды, запускаемые реактивной системой залпового огня "Град".

При этом VisionerAi может корректировать свой огонь таким образом, что уже второй выстрел попадет в цель. Причем боеприпасов будет потрачено не больше, чем необходимо для того, чтобы сбить объект.

VisionerAi опасен и для танков, говорят военные эксперты. Управляемые искусственным интеллектом 12,7-мм пулеметы способны разрушить приборы наблюдения любой бронированной машины, полностью "ослепив" ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" впервые широкой публике показали береговой ракетный комплекс "Нептун".

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