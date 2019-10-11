"Погиб примерно в июне": оккупантов "ЛНР" поймали на циничном факте. Фото

В "ЛНР" выдают "свидетельства о смерти" террористов, где не указывают точную дату гибели.

Фото такого документа в своем телеграм-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Когда ты орк, ты даже гибнешь примерно, и даты нет. Вы выбрали свой путь сами", – написал он.

Так, в "свидетельства" от "ЛНР" указано, что боевик Олег Пилипчук родился 21 февраля 1965 года, а умер "приблизительно 20 июня 2018 года" на территории "республики" в селе Подгорное.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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