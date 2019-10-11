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11 октября • обновлено в 17:18
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"Погиб примерно в июне": оккупантов "ЛНР" поймали на циничном факте. Фото

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В "ЛНР" выдают "свидетельства о смерти" террористов, где не указывают точную дату гибели.

Фото такого документа в своем телеграм-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Когда ты орк, ты даже гибнешь примерно, и даты нет. Вы выбрали свой путь сами", – написал он.

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Так, в "свидетельства" от "ЛНР" указано, что боевик Олег Пилипчук родился 21 февраля 1965 года, а умер "приблизительно 20 июня 2018 года" на территории "республики" в селе Подгорное.

"Погиб примерно в июне": оккупантов "ЛНР" поймали на циничном факте. Фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Воины ВСУ при разминировании территории в зоне ООС обнаружили жуткую находку – трупы и части тел террористов "Л/ДНР". При этом оккупанты устанавливали взрывные устройства рядом с трупами своих "сослуживцев", даже не собираясь забирать их для погребения.

  • На Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "Л/ДНР" против Украины, по прозвищу "Моня".

  • В сети появились фото двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины.

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, де хрестоматійне:"все це фейк"!!!!
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