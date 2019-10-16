"Отсебятина по Минску": в "ЛНР" заистерили из-за роспуска "республики"

Представитель Украины Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма не заявлял о необходимости роспуска "Л/ДНР".

Такое заявление сделал представитель террористов "ЛНР" в ТКГ Родион Мирошник, о чем он написал в своем телеграмм-канале.

"Дарка Олифер добавила отсебятины в комментарий по Минску! Во-первых, комментарии пресс-секретаря Кучмы очень сильно отличаются от той реальности, что была на заседании Контактной группы в Минске. Там ни в каком виде не поднимался и не озвучивался Кучмой вопрос о роспуске "Л/ДНР", которые являются властью на территории республик. Она избрана жителями Донбасса и существуют независимо от желания Украины, Кучмы или его пресс-секретаря", – говорится в сообщении.

Также Мирошник настаивал, якобы данное заявление Украины "показывает истинное настроение украинских представителей – заблокировать переговорный процесс".

"У Кучмы решили, что желание угодить украинским радикалам у них гораздо больше, чем стремление к урегулированию конфликта", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

При этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что роспуск террористических "Л/ДНР" может привести к негативным последствиям.

В Кремле назвали неожиданностью заявление Украины о роспуске "Л/ДНР". Также в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "республили" для реализации политического блока Минских соглашений.

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