"Нужно демонтировать!" Пушилин разразился скандальным заявлением об Украине

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и не является легитимной.

"Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности", — сказал он, передает сепаратистский ресурс.

По словам Пушилина, "украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года и продолжает управляться извне".

Денис Пушилин

"Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер", — добавил главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько. В сети обсуждают, что российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

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