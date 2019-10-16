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16 октября • обновлено в 17:15
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"Нужно демонтировать!" Пушилин разразился скандальным заявлением об Украине

1.7т Читать материал на украинском

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и не является легитимной.

"Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности", — сказал он, передает сепаратистский ресурс.

По словам Пушилина, "украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года и продолжает управляться извне".

Денис Пушилин

Денис Пушилин

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"Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского комплекса мер", — добавил главарь "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько. В сети обсуждают, что российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

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Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Тег
ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
одни говорят распустить лднр другие распустить украину) а путен смотрит них сверху и думает ну куда вы из этой стеклянной банки денетесь?
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Zak Dmitro
Zak Dmitro
В 1991 за створення незалежної України голосували люди. Пушок пропонує, що б тепер голосували території.Так, на його думку, лєгєтімнєє
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А ведь действительно украинская власть нелегитимна …… и украинцы со мной согласятся - власть которая понизила уровень жизни украинцев в 3 раза легитимной не может быть априори ...
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