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8 октября • обновлено в 05:21
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"Нужно быть реалистами!" Человек Суркова сделал подлое заявление по Донбассу

1.6т Читать материал на украинском

Директор центра политической конъюнктуры России и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом.

Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, отметив, что у украинского лидера Владимира Зеленского сильный мандат.

"Если он им не сможет воспользоваться - это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям на Донбассе. И нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом", - написал Чеснаков.

Алексей Чеснаков

Алексей Чеснаков

RT

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По его мнению, Украине не нужно рассчитывать на что-то большее, большего от минских соглашений она не получит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков заявлял, что Донбасс не вернется в Украину, если "Л/ДНР" не предоставят политические права в их составе.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владислав Сурков
Место
Украина
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
"В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной" - ух, какое подлое заявление, вот же сволочь! Даешь войну до последнего украинца!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Все дело в том что пока Путин не выведет свои войска и всу не возмет границу под контроль никто никаких выборов и тем более статусов давать не будет))))а когда граница будет у всу то и статусы уже не понадобятся))))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Артеллерист Моня, да ну нафик. Вон глянь на Крым. Войска РФ в Крыму, а администрация и суды в Киеве, да и Крым - Украина, так что всё наладится, не переживай ...
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