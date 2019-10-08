"Нужно быть реалистами!" Человек Суркова сделал подлое заявление по Донбассу

Директор центра политической конъюнктуры России и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Украина будет иметь символический суверенитет над Донбассом.

Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, отметив, что у украинского лидера Владимира Зеленского сильный мандат.

"Если он им не сможет воспользоваться - это его проблемы. В его силах сделать так, чтобы Украина поменялась, стала мирной страной, в которой нет реваншистских настроений, которая не несет угрозы людям на Донбассе. И нужно быть реалистами. Украина в конечном счете будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом", - написал Чеснаков.

Алексей Чеснаков RT

По его мнению, Украине не нужно рассчитывать на что-то большее, большего от минских соглашений она не получит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков заявлял, что Донбасс не вернется в Украину, если "Л/ДНР" не предоставят политические права в их составе.

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