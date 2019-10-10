"Не можем говорить о разведении": Загороднюк сообщил о провокациях на Донбассе

Разведение военных сил на Донбассе невозможно, пока в регионе полностью не прекратятся провокации и обстрелы.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что военные должны отступить с обеих сторон, а не только ВСУ.

"Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс", – отметил он.

Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов Facebook Андрей Загороднюк

Загороднюк также сообщил, что провокации на линии возможного разведения войск происходят регулярно и он не видит желания со стороны противника прекратить это. Он подчеркнул, что пока речь идет о двух населенных пунктах – Золотое и Петровское.

Как писал OBOZREVATEL:

после визита в Золотое Загороднюк назвал причину срыва разведения войск. Это – непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.

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