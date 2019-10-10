Главная Новости
10 октября • обновлено в 13:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Не можем говорить о разведении": Загороднюк сообщил о провокациях на Донбассе

731 Читать материал на украинском

Разведение военных сил на Донбассе невозможно, пока в регионе полностью не прекратятся провокации и обстрелы.

Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что военные должны отступить с обеих сторон, а не только ВСУ.

"Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс", – отметил он.

Новости
Отвод войск на Донбассе: генерал предупредил о "втором Иловайске"
Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов

Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов

Facebook Андрей Загороднюк

Загороднюк также сообщил, что провокации на линии возможного разведения войск происходят регулярно и он не видит желания со стороны противника прекратить это. Он подчеркнул, что пока речь идет о двух населенных пунктах – Золотое и Петровское.

"Не можем говорить о разведении": Загороднюк сообщил о провокациях на Донбассе

Как писал OBOZREVATEL:

  • после визита в Золотое Загороднюк назвал причину срыва разведения войск. Это – непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Да,нацики провоцируют,до стрельбы доходит.Так пересажай зачинщиков,остальные попрыгают и успокоятся.Все учить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel