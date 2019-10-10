"Не можем говорить о разведении": Загороднюк сообщил о провокациях на Донбассе

Разведение военных сил на Донбассе невозможно, пока в регионе полностью не прекратятся провокации и обстрелы.
Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что военные должны отступить с обеих сторон, а не только ВСУ.
"Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идёт с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс", – отметил он.
Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов
Facebook Андрей Загороднюк
Загороднюк также сообщил, что провокации на линии возможного разведения войск происходят регулярно и он не видит желания со стороны противника прекратить это. Он подчеркнул, что пока речь идет о двух населенных пунктах – Золотое и Петровское.
Как писал OBOZREVATEL:
после визита в Золотое Загороднюк назвал причину срыва разведения войск. Это – непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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