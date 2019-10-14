"Навстречу фашистам": блогер показал последствия "русского мира" в "ДНР"

Желающих выехать из оккупированного Донбасса на подконтрольные Украине территории становится все больше. На блокпостах собираются огромные очереди.

Соответствующий видеоролик, показывающий ситуацию на КПВВ, на своей странице в Twitter опубликовал блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Очередь на блокпосту ДНР из желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам. Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить", – написал блогер.

В комментариях под постом пользователи остро отреагировали на ситуацию: "Кормить нас едут", "Совок - вечная очередь. За всем. Какую страну проспали...", "Это они на празднование Покровы в Киев едут, на проплаченные митинги", "детей везут небось чтоб фашики съели, сами то не могут, рыцпублика не велит".

Очередь на блокпосту ДНР из желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам.



Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить. pic.twitter.com/9XoG4KmCsz — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 октября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, Денис Казанский сообщил, что в так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема с финансированием пропагандистских ресурсов.

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