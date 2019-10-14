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14 октября • обновлено в 04:29
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"Навстречу фашистам": блогер показал последствия "русского мира" в "ДНР"

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Желающих выехать из оккупированного Донбасса на подконтрольные Украине территории становится все больше. На блокпостах собираются огромные очереди.

Соответствующий видеоролик, показывающий ситуацию на КПВВ, на своей странице в Twitter опубликовал блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Навстречу фашистам": блогер показал последствия "русского мира" в "ДНР"

"Очередь на блокпосту ДНР из желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам. Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить", – написал блогер.

В комментариях под постом пользователи остро отреагировали на ситуацию: "Кормить нас едут", "Совок - вечная очередь. За всем. Какую страну проспали...", "Это они на празднование Покровы в Киев едут, на проплаченные митинги", "детей везут небось чтоб фашики съели, сами то не могут, рыцпублика не велит".

"Навстречу фашистам": блогер показал последствия "русского мира" в "ДНР"
"Навстречу фашистам": блогер показал последствия "русского мира" в "ДНР"

Как писал OBOZREVATEL, Денис Казанский сообщил, что в так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема с финансированием пропагандистских ресурсов.

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Темы
Война на Донбассе Российская военная угроза
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
ОРДЛО ДНР Новости ЛНР
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