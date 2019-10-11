"Л/ДНР" снова устроили показуху перед отводом войск

Террористы "Л/ДНР" показушно выпустили сигнальную белую ракету на Донбассе. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.
О демонстративном жесте в пятницу, 11 октября, сообщил представитель оккупантов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передают "РИА Новости".
"Ровно в 12:00 в подтверждение готовности к разведению мы запустили ракету белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны", - сообщил руководитель представительства "ЛНР" в СЦКК.
Террористы "Л/ДНР"
24 канал
В "ДНР" также заявили, что 11 октября, согласно графику, последний день для отвода сил, если украинские силовики сорвут процесс, дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
7 октября отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе был отложен из-за нарушения перемирия.
9 октября террористы "ЛНР" выпустили сигнальную белую ракету, заявив о своей якобы готовности к разведению войск.
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