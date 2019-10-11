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11 октября • обновлено в 13:15
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"Л/ДНР" снова устроили показуху перед отводом войск

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Террористы "Л/ДНР" показушно выпустили сигнальную белую ракету на Донбассе. Таким образом они заявили о своей якобы готовности к разведению войск.

О демонстративном жесте в пятницу, 11 октября, сообщил представитель оккупантов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передают "РИА Новости".

"Ровно в 12:00 в подтверждение готовности к разведению мы запустили ракету белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны", - сообщил руководитель представительства "ЛНР" в СЦКК.

Террористы "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР"

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В "ДНР" также заявили, что 11 октября, согласно графику, последний день для отвода сил, если украинские силовики сорвут процесс, дальнейшие действия сторон будут обсуждаться на встрече в Минске 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
зато белецкий устроил показуху привода))
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