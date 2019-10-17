"Л/ДНР" подло атаковали ВСУ: Украина понесла потери

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 16 октября.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 23 обстрелы:

семь раз у Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1 и БМП-2, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Песков – из минометов калибра 120 и 82 мм гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у Лебединского – из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов;

дважды вблизи Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов, РПГ и стрелкового оружия;

у Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов;

два раза неподалеку Чермалыка– из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Талаковки – из стрелкового оружия;

в районе Новомихайловки – из подствольных гранатометов;

вблизи Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

возле Зайцево: со станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2.

у Золотого, Новозвановки и Катериновки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе разгорелись адские бои. Двое украинских воинов погибли, еще четверо были ранены.

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