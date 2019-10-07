Адвокат экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского Андрей Федур использовал антисемитское высказывание во время заседания суда 7 октября.

Юрист настаивал, что заместитель генерального прокурора в сентябре 2019 года якобы "абсолютно незаконным постановлением" отменил решение следствия о закрытии производства в отношении его клиента, передает "Гордон".

В материалах дела, по словам Федура, с момента завершения расследования не появились новые доказательства.

"Доказательств новых нет. Ноль. В материалах, которые предоставлены мне и вам, их тоже нет. Все копии документов датированы, как говорится, задолго. Извините, до ж*довской Пасхи они были, а не после 11 сентября 2019 года", – сказал он, обращаясь к судье.

Сергей Пашинский Вести

По мнению Федура, в деле "просто изменилась позиция" Государственного бюро расследований. Адвокат настаивал, что его подзащитный не совершал преступления.

Андрей Федур lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 октября Печерский районный суд Киева взял Сергея Пашинского под стражу на срок до 4 декабря без права внесения залога.

Бывшего политика подозревают в нанесении огнестрельного ранения жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!