"Бряцкают оружием": в Украине ответили на военные маневры Путина перед Западом

Россия, начав военные учения "Гром-2019" с применением ракет, устроила прямой шантаж Запада.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Эти учения, похоже, являются не просто бряцанием оружием и демонстрацией силы. Больше похоже на прямой шантаж Запада с целью заставить его уступить России по всему спектру условий Кремля, и не только в отношении Украины", – отметил он.

Напомним, что сегодня, 15 октября, в России начались военные учения "Гром-2019", в ходе которые пройдут испытания стратегических ракетных войск. Для обучения Минобороны РФ привлекли 12 тысяч военных, а также корабли, подводные лодки и истребители.

Российские военные намерены провести 16 тестовых запусков крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию уличили в проведении информационных спецопераций, целью которых является ухудшение украинско-польского сотрудничества. Агрессор пытается это делать как раз во время международных учений Rapid Trident-2019.

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