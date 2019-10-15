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15 октября • обновлено в 12:24
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"Бряцкают оружием": в Украине ответили на военные маневры Путина перед Западом

1.2т Читать материал на украинском

Россия, начав военные учения "Гром-2019" с применением ракет, устроила прямой шантаж Запада.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Эти учения, похоже, являются не просто бряцанием оружием и демонстрацией силы. Больше похоже на прямой шантаж Запада с целью заставить его уступить России по всему спектру условий Кремля, и не только в отношении Украины", – отметил он.

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Напомним, что сегодня, 15 октября, в России начались военные учения "Гром-2019", в ходе которые пройдут испытания стратегических ракетных войск. Для обучения Минобороны РФ привлекли 12 тысяч военных, а также корабли, подводные лодки и истребители.

Российские военные намерены провести 16 тестовых запусков крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию уличили в проведении информационных спецопераций, целью которых является ухудшение украинско-польского сотрудничества. Агрессор пытается это делать как раз во время международных учений Rapid Trident-2019.

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Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Видимо, слабоумным жертвам инцеста неизвестно, что учения направлены на приобретение и закрепление боевых навыков, боевого слаживания частей и подразделений для проведения боевых операций, использования военной техники, а также на отработку различных тактических и стратегических сценариев потенциально возможного вооружённого конфликта.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Дважды перечитал статью но так и не понял А ЧЕМ ВУКРАИНЕ ОТВЕТИЛИ ТО ???
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А когда запад проводит учения, то это не бряцанье и не шантаж?
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