"Беспонтовое название": в сети разгорелся новый скандал из-за переименования Крыма

Так называемые российские власти аннексированного Крыма поддержали идею переименования полуострова в Республику Крым-Тавриду. В сети разгорелся новый скандал из-за того, что росСМИ уже начали называть Крым Тавридой.

О этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Он добавил скриншот переписки возмущенных крымчан в соцсетях.

"Обращала внимание. Давненько уже вместо "Крым" пишут "Таврида" на рашен ТВ. Смысл понятен и очевиден – Крым украинский, коренной народ – кырымлы, а Таврида – хто зна, що воно…" – говориться в посте.

В сети разгорелся скандал из-за переименования Крыма

На скриншоте видно, как крымчане возмущенно реагируют на такие действия росСМИ.

"Почему, когда приходит время новостей из регионов, на "Россия 1" нас называют Тавридой? Название "Крым" слишком беспонтовое!?", "Таврида" – вот это название беспонтовое", "Согласна, ужасно звучит", "Наоборот, понтовое, ведь Тавриду омывает Понт Эвксинский (Древнегреческое название Черного моря. – Ред.)", "Так хотят же новое название официально присвоить "Таврида", – написали они.

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter Комментарии крымчан

Обращала внимание

Давненько уже

Вместо "Крым" пишут Таврида в рашен телевизоре

Смысл понятен и очевиден-Крым украинский,коренной народ-кырымлы

а Таврида

хто зна,шо воно... pic.twitter.com/HrDIptxjsX — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым-Тавриду.

Ранее с этой идеей выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

Также депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым.

В сети не утихал ажиотаж среди крымчан по поводу инициативы о переименовании оккупированного украинского полуострова.

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