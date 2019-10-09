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9 октября • обновлено в 18:43
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"Беспонтовое название": в сети разгорелся новый скандал из-за переименования Крыма

2.6т Читать материал на украинском

Так называемые российские власти аннексированного Крыма поддержали идею переименования полуострова в Республику Крым-Тавриду. В сети разгорелся новый скандал из-за того, что росСМИ уже начали называть Крым Тавридой.

О этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Он добавил скриншот переписки возмущенных крымчан в соцсетях.

"Обращала внимание. Давненько уже вместо "Крым" пишут "Таврида" на рашен ТВ. Смысл понятен и очевиден – Крым украинский, коренной народ – кырымлы, а Таврида – хто зна, що воно…" – говориться в посте.

В сети разгорелся скандал из-за переименования Крыма

В сети разгорелся скандал из-за переименования Крыма

На скриншоте видно, как крымчане возмущенно реагируют на такие действия росСМИ.

Новости
Переименовать Крым в Тавриду? Оккупанты не имеют права

"Почему, когда приходит время новостей из регионов, на "Россия 1" нас называют Тавридой? Название "Крым" слишком беспонтовое!?", "Таврида" – вот это название беспонтовое", "Согласна, ужасно звучит", "Наоборот, понтовое, ведь Тавриду омывает Понт Эвксинский (Древнегреческое название Черного моря. – Ред.)", "Так хотят же новое название официально присвоить "Таврида", – написали они.

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

RoksolanaToday&Крым25%/Twitter

Комментарии крымчан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым-Тавриду.

  • Ранее с этой идеей выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".

  • Также депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым.

  • В сети не утихал ажиотаж среди крымчан по поводу инициативы о переименовании оккупированного украинского полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Скільки хочеш крадену машину перекрашуй, та який знак на капот не чіпляй все одно вона крадена і її обов’язково повернуть хазяїну. Крадій за нею не доглядатиме і перетворить в помийне відро.
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Белоусов Михаил
Белоусов Михаил
kiy Valeriy, вот только хозяин этой машины ее же и перекрасил, а вот "пассажир" которого постоянно нужно было возить бесплатно еще и доплачивая, терпя огромные расходы, который отбирал все средства для того что бы нельзя было эту машину привести в нормальный вид, сейчас постоянно возмущется что хозяин его кинул)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Специально сходил на сайт России 1 и сделал поиск по слову Таврида. Естественно оно применяется только в контексте "фестиваль Таврида" и "трасса Таврида" или в историческом смысле. 72 ЦІПсО опять гадит в шаровары.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какое вам дело до русского Крыма?
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