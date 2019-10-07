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7 октября • обновлено в 23:18
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"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

2.7т Читать материал на украинском

В сети появились фото двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины.

Снимки на страницах в Facebook и Twitter опубликовали офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и блогер с ником Necro Mancer.

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

Иллюстрация. Террористы на Донбассе

joinfo.ua

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Известно, что 4 октября от взрыва гранаты погиб Владимир Молчанов ("Лис"). "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.

Того же числа умер луганчанин Юрий Сидоренков ("Батя"). Предположительно, он является небоевой потерей.

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов

Владимир Молчанов

"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

Юрий Сидоренков

"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

Юрий Сидоренков

"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

Юрий Сидоренков

"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

Юрий Сидоренков

Как писал OBOZREVATEL, недавно в зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш". Он был разведчиком и одним из командиров террористической группировки.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР фотографии смерть
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
война будет продолжаться до полной деокупации Крыма и Донбасса!
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Савченко Александр
Савченко Александр
И опять хорошие новости для вислоухих от Натальи Юсуповой : "Новости с передовой неутешительные, каждый день есть убитые и каждый день раненые." Ну, а дальше как всегда : подайте военам покушать, одется, памперсы ( бо гадят под себя круглосуточно) и грошей незабудьте прислать... Даже сдохнуть вислоухие гордо не могут...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опа яврейка Штефан дырявый нарисовался, опять перемогу ищет.
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