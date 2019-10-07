"Батя" и "Лис" все: появились фото нового груза-200 террористов

В сети появились фото двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины.
Снимки на страницах в Facebook и Twitter опубликовали офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и блогер с ником Necro Mancer.
Иллюстрация. Террористы на Донбассе
joinfo.ua
Известно, что 4 октября от взрыва гранаты погиб Владимир Молчанов ("Лис"). "Сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.
Того же числа умер луганчанин Юрий Сидоренков ("Батя"). Предположительно, он является небоевой потерей.
Владимир Молчанов
Владимир Молчанов
Владимир Молчанов
Юрий Сидоренков
Юрий Сидоренков
Юрий Сидоренков
Юрий Сидоренков
Сидоренков Юрий Алексеевич "Батя" (Луганск, 12/04/61) стал #груз200 04/10/19 (обстоятельства требуют уточнения, предположительно, небоевой) https://t.co/9N1jr9KqA6 #2омсбр #2ак #роа pic.twitter.com/n0wVSetEnB— Necro Mancer (@666_mancer) October 7, 2019
Как писал OBOZREVATEL, недавно в зоне проведения ООС на Донбассе был убит террорист "ДНР" Максим Верещага с позывным "Малыш". Он был разведчиком и одним из командиров террористической группировки.
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