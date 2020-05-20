Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская во время своих интервью Дмитрию Гордону подтвердили совершение многих преступлений.

Их слова способствуют судебным процессам в Нидерландах и Международном уголовном суде, говорится в аналитической справке Офиса генпрокурора, пишет "Бабель".

Так, Гиркин подтвердил следующие факты:

Он знает об уголовном расследовании в отношении него по делу сбитого рейса МН17. Эту информацию Гиркин озвучил впервые и теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что он может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения.

Он и другие лица казнили людей, убивали гражданских, выгоняли население на принудительные работы, лишали свободы и пытали захваченных людей. Это нарушение и законов, и обычаев войны. Например, Гиркин признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг несуществующей "ДНР" со здания мэрии.

Россия развязала и ведет войну против Украины. РФ образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их деятельность и отправляла на территорию Украины.

Экс-командующего ВМС Украины склоняли к совершению госизмены.

Он разрабатывал план захвата зданий и сооружений правоохранительных органов в Славянске.

Боевики захватывали оружие, технику и прочее вооружение Вооруженных сил Украины.

Именно его люди сбили вертолеты и самолеты Воздушных сил Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военнослужащих.

Игорь Гиркин

В свою очередь, Наталья Поклонская подтвердила следующее:

Она знает об уголовных производствах против неё в Украине. В прокуратуре говорят, что это может быть использовано во время специальных досудебного и судебного рассмотрений производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека.

Что она совершила госизмену, когда её назначили на должность прокурора так называемой "Республики Крым" в составе РФ.

Сергей Аксенов и Владимир Константинов повлияли на это назначение.

Что она участвовала в организации захвата государственной власти в Крыму, а также в обеспечении незаконного референдума 16 марта 2014 года.

Она проводила так называемое "координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым по поводу организации и проведения 16.03.2014 незаконного референдума

Свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26.02.2014, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету ее деятельности и преследованию членов Меджлиса.

Что она участвовала в незаконном лишении свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.

Факт госизмены сотрудницы органов прокуратуры, которая изменила присяге и перешла работать в пророссийскую прокуратуру Крыма.

По религиозным мотивам она преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии;

Что украинцев незаконно переводили из мест лишения свободы Крыма в тюрьмы РФ.

Наталья Поклонская

Согласно справке, ОГП в качестве свидетеля допросит журналиста Гордона и для проведения необходимых экспертиз получит от него оригиналы видеозаписей интервью. В то же время, МУС может использовать видео-интервью и другие медиа-источники в качестве доказательства при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гордон заявил, что материалы интервью с Гиркиным и Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе, а записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ. Но в Службе безопасности Украины отметили, что оба интервью – личная инициатива Гордона.