Пытки гражданских, убийства украинцев и госизмена: в чем Поклонская и Гиркин признались в интервью Гордону

Антон Малиновский Расследования 19:53, 20.05.2020 Обновлено: 21:06, 20.05.2020

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская во время своих интервью Дмитрию Гордону подтвердили совершение многих преступлений.

Их слова способствуют судебным процессам в Нидерландах и Международном уголовном суде, говорится в аналитической справке Офиса генпрокурора, пишет "Бабель".

Так, Гиркин подтвердил следующие факты:

  • Он знает об уголовном расследовании в отношении него по делу сбитого рейса МН17. Эту информацию Гиркин озвучил впервые и теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что он может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения.

  • Он и другие лица казнили людей, убивали гражданских, выгоняли население на принудительные работы, лишали свободы и пытали захваченных людей. Это нарушение и законов, и обычаев войны. Например, Гиркин признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг несуществующей "ДНР" со здания мэрии.

  • Россия развязала и ведет войну против Украины. РФ образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их деятельность и отправляла на территорию Украины.

  • Экс-командующего ВМС Украины склоняли к совершению госизмены.

  • Он разрабатывал план захвата зданий и сооружений правоохранительных органов в Славянске.

  • Боевики захватывали оружие, технику и прочее вооружение Вооруженных сил Украины.

  • Именно его люди сбили вертолеты и самолеты Воздушных сил Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военнослужащих.

Игорь Гиркин

В свою очередь, Наталья Поклонская подтвердила следующее:

  • Она знает об уголовных производствах против неё в Украине. В прокуратуре говорят, что это может быть использовано во время специальных досудебного и судебного рассмотрений производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека.

  • Что она совершила госизмену, когда её назначили на должность прокурора так называемой "Республики Крым" в составе РФ.

  • Сергей Аксенов и Владимир Константинов повлияли на это назначение.

  • Что она участвовала в организации захвата государственной власти в Крыму, а также в обеспечении незаконного референдума 16 марта 2014 года.

  • Она проводила так называемое "координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым по поводу организации и проведения 16.03.2014 незаконного референдума

  • Свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26.02.2014, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету ее деятельности и преследованию членов Меджлиса.

  • Что она участвовала в незаконном лишении свободы Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.

  • Факт госизмены сотрудницы органов прокуратуры, которая изменила присяге и перешла работать в пророссийскую прокуратуру Крыма.

  • По религиозным мотивам она преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии;

  • Что украинцев незаконно переводили из мест лишения свободы Крыма в тюрьмы РФ.

Наталья Поклонская

Согласно справке, ОГП в качестве свидетеля допросит журналиста Гордона и для проведения необходимых экспертиз получит от него оригиналы видеозаписей интервью. В то же время, МУС может использовать видео-интервью и другие медиа-источники в качестве доказательства при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гордон заявил, что материалы интервью с Гиркиным и Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе, а записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ. Но в Службе безопасности Украины отметили, что оба интервью – личная инициатива Гордона.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Он очень хочет": Гордон заговорил об интервью с Януковичем

Зеленскому сушили стул перед пресс-конференцией феном: видео попало в сеть

"ЕС" назвала "пленки Порошенко и Байдена" российской провокацией

Чемпион мира из Крыма открыто назвал Россию агрессором

В Харькове начались репрессии против взбунтовавшихся медиков скорой из-за COVID-19