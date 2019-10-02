"Пытаются скрыть": в сети появились новые фото ликвидированных в ООС оккупантов

За сентябрь в зоне Операции Объединенных сил были ликвидированы 24 оккупанта, еще 56 получили ранения. За этот месяц противник почти каждый день нарушал Минские договоренности и устраивал провокации.
Среди убитых противников есть один высокопоставленный куратор ГШ ВС России, сообщил в Telegram Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Информацию относительно этого лица оккупационные войска всячески пытаются скрыть, личные данные и направление ответственности уточняются", – написал он.
Ликвидированные оккупанты
Telegram Анатолий Штефан "Штрилиц"
Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе скончался очередной террорист, который воевал в составе "ДНР" против Украины. Он родом из города Снежное Донецкой области, последнее время проживал в Донецке.
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