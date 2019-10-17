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17 октября • обновлено в 14:30
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Пытался улететь из Украины: НАБУ задержало скандального Гладковского

15.9т Читать материал на украинском

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский 17 октября был задержан агентами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, сообщила пресс-служба НАБУ на официальной странице в Faceboo (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Продолжаются следственные действия. Пока это все, что можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", – говорится в заявлении.

Ранее экс-народный депутат Сергей Лещенко на своем канале в Telegram сообщил, что Гладковский пытался вылететь за пределы Украины, но был остановлен пограничниками.

По его словам, задержание произошло в ресторане на Бориспольской трассе, куда Гладковский отправился после аэропорта. Лещенко уточнил, что операция была согласована с ГПУ.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

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Замешанного в коррупции Гладковского заметили с любовницей на элитном курорте: фото и видео

'В феврале 2019 года журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Задержание Гладковского

Задержание Гладковского

ТСН

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Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а если он заговорит? и тем более про петиных друзей?)) завалят его. с помощью пресловутой руки кремля естественно
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