Пытался улететь из Украины: НАБУ задержало скандального Гладковского

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский 17 октября был задержан агентами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, сообщила пресс-служба НАБУ на официальной странице в Faceboo (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Продолжаются следственные действия. Пока это все, что можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", – говорится в заявлении.

Ранее экс-народный депутат Сергей Лещенко на своем канале в Telegram сообщил, что Гладковский пытался вылететь за пределы Украины, но был остановлен пограничниками.

По его словам, задержание произошло в ресторане на Бориспольской трассе, куда Гладковский отправился после аэропорта. Лещенко уточнил, что операция была согласована с ГПУ.

Олег Гладковский Википедия

'В феврале 2019 года журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Задержание Гладковского ТСН

Как писал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко 4 марта уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).

Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

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