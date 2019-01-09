Пытался съесть взятку: на Закарпатье пограничник-контрабандист устроил ''шоу''

На Закарпатье инспектор пограничной службы, которого задержали во время получения взятки за пособничество в контрабанде, попытался съесть деньги на глазах у правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области. В среду, 9 января, мужчина получил последнюю часть суммы – 200 долларов.

"Было установлено, что инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" за определенное вознаграждение помогает гражданам в занятии контрабандой, а именно содействует в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны ЕС", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Отмечается, что правоохранителями был задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США неправомерной выгоды за решение данного вопроса. Чтобы скрыть преступление, пограничник попытался проглотить купюры.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В пункте пропуска "Лужники" проводятся процессуальные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве был задержан чиновник на взятке в 560 000 гривен.