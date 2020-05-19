Пытался похитить: в Чернигове прохожие отбили 7-летнюю девочку у наркомана
В Чернигове объявлено о подозрении мужчине, который пытался похитить семилетнюю девочку, находясь в состоянии наркотического опьянения.
Во вторник, 19 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под круглосуточным домашним арестом, сообщают "Факты" со ссылкой на местную прокуратуру.
Отмечается, что осуществить задуманное помешали местные жители, его заметили случайный прохожий.
Мужчине инкриминируют совершение преступления по части 3 статьи 15 и части 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. досудебное расследование продолжается.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Одесской области мужчина заманил в авто семилетнюю девочку и пытался похитить ее. Ребенку удалось сбежать, а подозреваемого уже задержала полиция.