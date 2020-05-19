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20 мая • обновлено в 01:58
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Пытался похитить: в Чернигове прохожие отбили 7-летнюю девочку у наркомана

1.6т
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В Чернигове объявлено о подозрении мужчине, который пытался похитить семилетнюю девочку, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Во вторник, 19 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под круглосуточным домашним арестом, сообщают "Факты" со ссылкой на местную прокуратуру.

Иллюстрация

Иллюстрация

Отмечается, что осуществить задуманное помешали местные жители, его заметили случайный прохожий.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по части 3 статьи 15 и части 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. досудебное расследование продолжается.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Одесской области мужчина заманил в авто семилетнюю девочку и пытался похитить ее. Ребенку удалось сбежать, а подозреваемого уже задержала полиция.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Чернигов
Теги
дети похищение
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