Пытался похитить: в Чернигове прохожие отбили 7-летнюю девочку у наркомана

В Чернигове объявлено о подозрении мужчине, который пытался похитить семилетнюю девочку, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Во вторник, 19 мая, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под круглосуточным домашним арестом, сообщают "Факты" со ссылкой на местную прокуратуру.

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Отмечается, что осуществить задуманное помешали местные жители, его заметили случайный прохожий.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по части 3 статьи 15 и части 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. досудебное расследование продолжается.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел Одесской области мужчина заманил в авто семилетнюю девочку и пытался похитить ее. Ребенку удалось сбежать, а подозреваемого уже задержала полиция.

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