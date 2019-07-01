Пытался отвести от дома: всплыл интересный момент об убийце Даши Лукьяненко

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николай Тарасов пытался внедриться в группу волонтеров и отвести следы от своего дома.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" рассказал волонтер Дмитрий Подорога, который еще с первых дней приступил к поискам Даши. По словам мужчины, убийцу тяжело даже назвать человеком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всплыл интересный момент об убийце Даши Лукьяненко

Когда добровольцы и правоохранители заходили впервые в дом Тарасових, преступник лично приглашал их туда, более того – семья открыла двери во все комнаты, рассказал Подорога.

"Что меня удивило: когда ми спускались с собакой в подвал, он еще сказал: "Спускайтесь аккуратно, там много стекла, так чтобы собака не порезала лапы", – сообщил волонтер и добавил, что тогда не нашли ребенка потому, что все искали его живим.

Затем полиция буквально по секундам отпилинговала телефон девочки и выследила, что именно в этом радиусе ребенок пропал, отметил Подорога.

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По словам мужчины, Тарасова начали подозревать еще сначала. Доброволец заявил, что убийца пытался попасть к нему в группу волонтеров, которая специализировалась на прохождении катакомб. Это, добавил он, те люди, которые не потеряются там, те, кто может войти в заваленные подвалы, но преступник пытался попасть именно в эту группу.

Как сообщил Подорога, Тарасов приходил и предлагал воду или кофе, не помогал, а наоборот – всячески пытался отвести от своего дома. Когда в дом заходили специалисты, мать убийцы говорила, что их совесть чиста, рассказал волонтер.

"И когда я подошел к туалету, открыл дверь и начал светить туда фонариком – он очень быстро заявил, что есть еще подвал и места, которые можно посмотреть", – подытожил Подорога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко.

Появилась информация, что убийца Даши Николай Тарасов мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.

Выяснилось, что родители подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".

Стало известно, что мать Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Мать подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине просила волонтеров помочь им с адвокатом.

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