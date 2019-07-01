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Пытался отвести от дома: всплыл интересный момент об убийце Даши Лукьяненко

2.3тЧитать материал на украинском

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николай Тарасов пытался внедриться в группу волонтеров и отвести следы от своего дома.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" рассказал волонтер Дмитрий Подорога, который еще с первых дней приступил к поискам Даши. По словам мужчины, убийцу тяжело даже назвать человеком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всплыл интересный момент об убийце Даши Лукьяненко

Всплыл интересный момент об убийце Даши Лукьяненко

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Когда добровольцы и правоохранители заходили впервые в дом Тарасових, преступник лично приглашал их туда, более того – семья открыла двери во все комнаты, рассказал Подорога.

"Что меня удивило: когда ми спускались с собакой в подвал, он еще сказал: "Спускайтесь аккуратно, там много стекла, так чтобы собака не порезала лапы", – сообщил волонтер и добавил, что тогда не нашли ребенка потому, что все искали его живим.

Затем полиция буквально по секундам отпилинговала телефон девочки и выследила, что именно в этом радиусе ребенок пропал, отметил Подорога.

Скриншот

Скриншот

По словам мужчины, Тарасова начали подозревать еще сначала. Доброволец заявил, что убийца пытался попасть к нему в группу волонтеров, которая специализировалась на прохождении катакомб. Это, добавил он, те люди, которые не потеряются там, те, кто может войти в заваленные подвалы, но преступник пытался попасть именно в эту группу.

Как сообщил Подорога, Тарасов приходил и предлагал воду или кофе, не помогал, а наоборот – всячески пытался отвести от своего дома. Когда в дом заходили специалисты, мать убийцы говорила, что их совесть чиста, рассказал волонтер.

"И когда я подошел к туалету, открыл дверь и начал светить туда фонариком – он очень быстро заявил, что есть еще подвал и места, которые можно посмотреть", – подытожил Подорога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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