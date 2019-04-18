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"Пытался макнуть в унитаз, бил кулаком в живот": на Херсонщине учитель напал на школьника

1.3тЧитать материал на украинском

В Херсонской области школьный учитель побил ученика и пытался мокнуть его головой в унитаз. Педагог, по словам матери школьника, несколько раз ударил ее сына кулаком в живот.

ЧП произошло в Днепрянской общеобразовательной школе Новокаховского горсовета, сообщили на странице Главного территориального управления юстиции Херсонщины в Facebook.

Начальник управления Константин Хутовской отметил, что об избиении стало известно после обращении матери пострадавшего на горячую линию противодействия буллингу.

"Мой сын открывал бутылку с водой, его толкнули и он пролил воду на одного из мальчиков. В это время к нему подошел учитель физкультуры и громко спросил, зачем он облил водой. Не дождавшись объяснений, учитель ударил моего сына по затылку со словами: "Теперь и тебя намочим", и потянул моего ребенка в уборную", – рассказала мать школьника.

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Вслед за учеником и педагогом в туалет забежали и другие дети, которые стали свидетелями побоев.

"Учитель физкультуры пытался мокнуть моего сына в унитаз, ребенок сопротивлялся. После нескольких попыток он ударил ребенка кулаком в живот", – рассказала мама потерпевшего.

Ребенок на протяжении нескольких дней не рассказывал о произошедшем. Мать поняла, что что-то случилось, по поведению мальчика.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay

"Я позвонила классной руководительнице. Она посоветовала мне не горячиться и дождаться понедельника. 15 апреля я встретилась с директором школы, которая сказала, что моей ребенок плохо отвечает на уроках и дружит с мальчиками с плохим поведением", – продолжила рассказ женщина.

Она обратились в полицию, но педагог продолжает вести уроки, в том числе и в классе избитого ребенка.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Харьковской области в школе №6 города Купянск двое восьмиклассников жестоко побили ученика 6 класса. Мальчик попал в больницу, у ребенка обнаружили черепно-мозговую травму.

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Место
Украина
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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