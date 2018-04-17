"Пытались прорваться": в "ДНР" рассказали о жарком бое на Донбассе

Террористы "ДНР" рассказали, что в ночь на 17 апреля силы АТО якобы атаковали их позиции в Горловке (Донецкая область).

"В общем по итогам этой ночи, суть такая - была попытка прощупать боем и при возможности прорваться на север, огонь с запада был отвлекающим и рассредотачивающим огневые подразделения. ВСУшники пытались прорваться на "ноль" и занять очередную часть серой зоны, наши встретили нерадушно, неслабо покромсав наступающих, в итоге те обозленые начали лупить по всем позициям со всего, что стояло у них на передке в боевом дежурстве", — написали в одном из пабликов террористов "Вконтакте".

По словам противника, в результате боя они якобы потеряли одного бойца раненым, а еще одного убитым.

"Если инфа подтвердится, то приносим соболезнования родным и близким. Помимо всего, что происходило на передке, не упустили свой шанс и укродргшники, шмальнув из РПГ в центре города, по адресу Кирова, 11 на крыше был найден не разорвавшийся выстрел. Такая вот ночка господа, бэк ин тайм 2014..." - добавили они.

Как сообщал "Обозреватель", в пасхальное воскресенье, 8 апреля, на Донбассе погиб командир взвода 24 ОМБр, прапорщик ВСУ Владимир Майборода с позывным "Май".