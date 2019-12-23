"Пытали и расстреляли": СБУ опровергла страшный фейк о замученых на Закарпатье силовиках

В понедельник, 23 декабря, в СМИ появилась неправдивая информация о том, что группу оперативников СБУ обнаружили убитыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.

Опровержение опубликовала на странице в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

В частности, издание "Страна", якобы ссылаясь также на источник в СБУ, написало о том, что оперативная группа из трех офицеров столичного главка и прикомандированного к ним сотрудника районного управления спецслужбы выполняла задание по документации трафика контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией.

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"Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову", – сказано в сообщении.

"Уважаемые журналисты! Не распространяйте фейк якобы о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" – отреагировала Гитлянская.

Эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин также написал в Facebook о том, что данные, которые разогнали в СМИ, не соответствуют действительности. По его словам, попытка распространить фейк была осуществлена несколькими неделями ранее.

"Пару недель назад я по своим мониторингам увидел, как рагулевастый ватный косплей под украинские пиар-инновации пытается разогнать х*ротень о том, что на Закарпатье, якобы, "пропала связь с опергруппой СБУ". ФСБшные сайты тоже попытались покрутить эту бредотень. УСБУ в Закарпатье опровергло пургу, чем, естественно, возбудило к ней интерес", – написал он.

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