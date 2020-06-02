Пытал военных ВСУ: в Мариуполе поймали террориста из "группы Безлера"

В Мариуполе контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила одного из членов террористической группы российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера.

Мариуполец добровольно присоединился к ней еще в 2014 году и участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным оперативников, у террористов мужчина отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

СБУ разоблачила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных

В частности, по заданию "Беса" мариуполец снимал допросы и издевательства над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего полицейского управления по борьбе с оргпреступностью в Горловке.

Выбитые "признания" он фиксировал на камеру и размещал видео на сайтах "Л/ДНР" и в соцсетях. К тому же часто эти кадры использовали российские СМИ для своих пропагандистских сюжетов.

"Кроме того, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, террорист унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы", – добавляют в ведомстве.

Подчеркивается, что в 2015 году, с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками террористов, мужчина испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины.

СБУ разоблачила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных ssu.gov.ua

Силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. А во время обысков по месту жительства у него были изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ пресекла деятельность нескольких охранных фирм, которые сливали информацию об объектах критической инфраструктуры Украины террористам "ДНР".

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