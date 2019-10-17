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17 октября • обновлено в 17:35
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Пытал и угрожал тюрьмой: экс-сотрудник СБУ работал на "МГБ ДНР"

1.3т Читать материал на украинском

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины заочно осудили к 12 годам лишения свободы за участие в "ДНР".

В 2014 году он, являясь руководителем одного из отделений Службы безопасности, присоединился к террористическим формированиям и возглавил "Макеевское подразделение МГБ ДНР", сообщили на странице СБУ в Facebook.

Он оказывал сопротивление силам АТО и ООС и заставлял местное население шпионить против Украины.

"Искал местных граждан, которых под давлением и угрозами заставлял собирать информацию про военных ВСУ и СБУ. В случае отказа он пытал их и угрожал заключением", – сообщили правоохранители.

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Как писал OBOZREVATEL, в сентябре жители оккупированных территорий Донбаса пожаловались на новые "пытки" оккупантов. Террористы установили шлагбаум и поставили охрану с автоматами около больницы в Донецке. Они пускали пациентов только по пропускам.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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фил филипыч
фил филипыч
а где фио или хотя бы фотка с квадратиками))
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