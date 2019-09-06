Пытал и развращал детей: в Виннице задержали горе-отца

В Виннице задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в пытках над своими детьми и в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Об этом говорится на сайте главного управления Национальной полиции в Винницкой области. К задержанию преступника привлекались бойцы спецподразделения КОРД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемый – 32-летний житель Винницы. На его воспитании находятся двое детей его бывшей жены: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Женщину в 2017 году лишили родительских прав.

В Виннице задержали мужчину, который издевался над детьми сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области

Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос, по собранной информации, мужчина в группах в мобильных приложениях распространяет фото- и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию. Во время обыска в его квартире следователи изъяли электронные носители информации, которые, вероятно, могут содержать такие кадры.

Кроме того, правоохранители установили, что дети не имеют нормального ухода, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. Воспитание детей зачастую сопряжено с физическим насилием.

Мужчине грозит до 10 лет заключения. Дети сейчас находятся в детских заведениях. С ними работают психологи.

Винничанин издевался над своими детьми сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области

Дети жили в антисанитарных условиях сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области

Брат с сестрой спали на полу на матрасе сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области

Условия, в которых жили дети сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области

Дети жили в антисанитарных условиях сайт пресс-службы НПУ в Винницкой области про

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