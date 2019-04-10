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"Пылает днем и ночью": появилось видео мощного удара ВСУ по террористам

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В сети появилось видео уничтоженных позиций террористов "ДНР" на Ясиноватской развязке. Удар по ним нанесли силы ООС.

Ролик опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолиц (Штрилиц) Штефан на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разгром террористов "ДНР"

Разгром террористов "ДНР"

Скриншот видео

"Ясиноватская развязка продолжает днем и ночью почему-то пылать. Скорее всего, "ватрушки" меры безопасности нарушают и играют с огнем. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" — подписал он его.

Украинцы также оставили под видео комментарии, в котором троллят оккупантов и благодарят своих защитников.

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"Пусть горит ясно и долго! Все будет!", "Гори-гори ясно, чтобы не погасло", "ОСы не Миздрав, предупреждать не будут", — шутят они.

"Пылает днем и ночью": появилось видео мощного удара ВСУ по террористам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан показал видео с ликвидацией террориста "ДНР" снайпером ВСУ и подрывом позиций оккупантов. Первый ролик был снят на мариупольском направлении. На нем видно, как украинский снайпер ликвидирует оккупанта с расстояния 800 метров калибром пули 8,58 мм. На втором видео зафиксировано уничтожения блиндажа российско-оккупационных войск воинами ООС на Светлодарской дуге.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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