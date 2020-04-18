Для пылевых бурь в Украине, которая, в частности, накрыла Киев и область 16 апреля, созданы фактически идеальные условия.

Такое заявление в интервью "КП в Украине" сделала климатолог, доцент кафедры мониторинга природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций факультета экологи ХНУ им. Каразина Надежда Максименко. Она отметила, что такое явление характерно для тех регионов, где долго не было осадков. Тут сыграло свою роль глобальное потепление.

Пылевая буря в Киеве

Сама буря образуется после перепадов погоды. "Когда есть область с высоким давлением и область с низким и они близко друг к другу, воздух перетекает из области высокого давления в область низкого. Вследствие этого образуется сильный ветер в этой фронтальной зоне. Так что для пылевых бурь сыграл целый комплекс факторов: дождей не было, почва пересушена, а еще сейчас и посевы не сошли", – объяснила климатолог.

По ее словам, большую часть пыли, которая окутала Киев, Житомирскую и Черниговскую области, ветер принес с полей, захватив также пыль с дорог и трасс, в которой много тяжелых металлов, пыль с населенных пунктов и зловонный дым от горящих лесов и травы.

"Лесополосы разбивают ветровой поток, а сейчас при недостатке средств на газ или уголь сельские жители часто вырубают деревья, и в итоге можно видеть очень сильно изреженные лесополосы", – рассказала Максименко.

"Все склоняются к тому, что изменения климата приводят к разным катаклизмам. Я не могу сказать, что это не связано, поскольку глобальные процессы изменения климата сказываются и на процессах глобальной циркуляции воздуха. Для сезона весны в нашей климатической зоне должны были бы преобладать западные ветра, которые приносили бы влагу, но по факту этого нет. У нас никогда не стояла сухая погода такое продолжительное время, это для нашей местности не характерно. Сейчас происходят изменения, и затяжная засушливая весна – последствие глобального потепления", – добавила специалист.

Как писал OBOZREVATEL, 16 апреля Киев и область накрыло густой пылью, сорвался мощный песчаный ураган.

Экологи Украинской природоохранной группы заявили, что появление в Киеве пылевых бурь свидетельствует о крайней степени распаханности земель в Украине.