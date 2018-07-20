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Погибли пять человек: на Николаевщине произошло жуткое ДТП с маршруткой

3.3тЧитать новость на украинском

Утром 20 июля вблизи поселка Кривое Озеро Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона, жертвами аварии стали 5 человек. Еще 12 были госпитализированы.

Инцидент произошел около пяти часов утра на 289 км автодороги "Киев-Одесса".

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"Произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", – сказано в сообщении.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье пьяный водитель влетел в авто с детьми.

Место
Украина
Объекты
Национальная полиция УкраиныДТП
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