Пять лет шпионил за "ДНР": СМИ рассказали об украинском "Штирлице" на Донбассе

Разведчик Эдуард Матюха, который более 5 лет работал в оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную территорию Украины.

Украинский "Штирлиц" пять лет шпионил за "ДНР" и даже был "народным мэром" Горловки. Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам СМИ, у Матюхи есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

Ничто не выдавало в нем военного разведчика. Эдуард Матюха действительно до недавнего времени был высшим чиновником оккупационной администрации. И знает все о руководящих структурах так называемой "ДНР".

Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – говорит Эдуард Матюха.

Он был глазами Украины с самого начала войны.

"Действительно, Эдуард – это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", – рассказывает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Пять изнурительных лет он провел без семьи. Жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев с глубокой раной, что ее Эдуард работает на оккупантов. Тем временем разведчик учился быть своим среди чужих.

Эдуард Матюха Кадр из сюжета

Информацию и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и каналы финансирования уже обрабатывают и систематизируют украинские аналитики.

Удостоверение "Донецкой Республики", офицерская книжка "Всевеликого Войска Донского", членский билет Компартии так называемой "ДНР", – лишь часть тех документов, которые позволили законспирированному украинскому разведчику найти разговорчивых покровителей в российской Госдуме.

Лучше "корочки" рекомендации для депутатов Госдумы была статья на сайте "Миротворец". Ключевые слова – "Эдуард Матюха, пособник боевиков и "народный мэр".

Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", – рассказывает разведчик.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра". Но он крайне недолго возглавлял Горловку. Вокруг него вспыхнул конфликт между боевиками. Собственно, это и было его первым крупным заданием от Главного управления разведки.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", – рассказывает он.

Распри ослабляли боевиков и давали время собраться с силами. А, тем временем, наш человек в Горловке делал блестящую карьеру. Эдуард стал первым секретарем горкома Компартии. И начал заводить контакты с московскими коммунистами – Геннадием Зюгановым и его партией.

Разведчик Матюха выяснил истинную роль КПРФ в восстановлении новой русской империи. Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" – все они координируются Кремлем через коммунистов. Назначено ответственное лицо - депутат Госдумы Российской Федерации Тайсан Казбек Кучукович.

"Лицо, которое занимается координацией правительств непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации", – объясняет Матюха.

С Тайсаевым и другими российскими коммунистами Эдуард формировал так называемые гумконвои, – и узнал, что одна из их задач – отправлять наличные боевикам.

Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", – говорит он.

Тайсаев был первым в парламенте России, кто показал так называемое обращение жителей ОРДЛО о независимости от Украины. Под ним двадцать тысяч подписей. Как творилось это фальшивое волеизъявления народа Донбасса, украинский разведчик видел собственными глазами.

"Я, первый секретарь Горловского горкома Коммунистической партии, был приобщен к этому, и делалось это, как всегда делалось на Донбассе, берется эти две руки, вставляются две ручки и пишется разными почерками и цветами. Мне нужно собрать 1100. Был план, надо было выполнять задания Российской Федерации, сели трое, потом, кто приходил, говорили, подпиши одной рукой, а затем другой рукой, подписали", – рассказывает Матюха.

В такой же способ, после раздачи российских паспортов и проведения хитрого переписи населения, в так называемых республиках, оккупанты могут применить план Б – референдум о присоединении ОРДЛО к России. Это будет еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса.

Есть и план В. На фоне процесса примирения многие надеются, что Россия не нападет. Но у Путина этот козырь всегда в кармане. Эдуард обнаружил такие планы, – Кремль не успокоился.

В прошлом году возобновление проекта "Новороссия" рассматривалось... Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", – отмечает разведчик.

"Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства", – подчеркивают в ГУР Минобороны.

Самому Эдуарду очень не хочется быть медийной личностью. Разведчику нужно буквально возвращать свою настоящую жизнь. Его жена Елена пережила настоящий кризис. Она действительно не знала, что муж разведчик. И упреки знакомых – мол, Эдуард сотрудничает с оккупантами, – принесли ей большую боль. Но теперь, словно камень с души упал. Оказывается все наоборот – муж герой, больше пяти лет ходил по лезвию бритвы. Теперь они вместе. Радуются каждой минуте вдвоем. И учатся жить новой жизнью – конечно, с предосторожностями, зная мстительный характер врага.

Сейчас я среди своих и чувствую себя наконец спокойнее, чем последние пять с половиной лет там. И я уверен, что этот флажок (показывает на флажок на бронежилете, – прим. ред.) вернется в этот город, и во все Донецкой и Луганской областей", – резюмировал Матюха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила поставщиков угля из "Л/ДНР". Организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд предприятий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!