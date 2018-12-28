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Пьяный военком насмерть сбил семью под Херсоном: суд принял решение

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В Херсонской области суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего военного комиссара Чаплинского районного военкомата, устроившего смертельное ДТП.

Доказано, что 3 августа нынешнего года в поселке Чаплинка мужчина управлял ВАЗом в состоянии сильного алкогольного опьянения и насмерть сбил двух пешеходов - молодых супругов. Об этом сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины.

В ведомстве добавили, что при вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его активное способствование раскрытию преступления, положительную характеристику по месту жительства, содержание несовершеннолетнего ребенка и участие в зоне АТО.

Погибшие в ДТП

Погибшие в ДТП

Отметим, что у погибших в ДТП Ильи и Марии Каменьковых остались двое маленьких детей.

Схема аварии

Схема аварии

Место происшествия

Место происшествия

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаХерсон
Теги
ДТПавтокриминал
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