Пьяный военком насмерть сбил семью под Херсоном: суд принял решение

В Херсонской области суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего военного комиссара Чаплинского районного военкомата, устроившего смертельное ДТП.
Доказано, что 3 августа нынешнего года в поселке Чаплинка мужчина управлял ВАЗом в состоянии сильного алкогольного опьянения и насмерть сбил двух пешеходов - молодых супругов. Об этом сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины.
В ведомстве добавили, что при вынесении приговора суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его активное способствование раскрытию преступления, положительную характеристику по месту жительства, содержание несовершеннолетнего ребенка и участие в зоне АТО.
Погибшие в ДТП
Отметим, что у погибших в ДТП Ильи и Марии Каменьковых остались двое маленьких детей.
Схема аварии
Место происшествия
Ранее OBOZREVATEL сообщал о масштабном ДТП в Олешковском районе Херсонщины. В результате лобового столкновения двух микроавтобусов погибли пять человек, еще один человек получил травмы. Очевидцы отмечают, что на трассе, где произошло ЧП, был гололед.
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