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Малышу было 2 года: пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Сумами

1.5тЧитать новость на украинском

В Сумской области водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos насмерть сбил 2-летнего малыша и скрылся с места происшествия.

Эта авария произошла в воскресенье, 27 мая, но подробности ее полиция озвучила лишь сейчас.

Авария произошла в селе Конотопского района. Как стало известно, группа детей, среди которых был 2-летний мальчик вместе с сестричкой, шли по обочине. В какой-то момент на дороге показался автомобиль. Водитель выехал на встречную полосу, где и сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Ориентировочная схема ДТП

Место ДТП

Когда полицейские прибыли на место происшествия, у них не было информации о марке автомобиля. Позднее местные жители сообщили, что, скорее всего, виновник ДТП управлял Daewoo Lanos. Версия подтвердилась и подозреваемый был задержан в соседнем селе. Им оказался 48-летний мужчина.

"После празднования дня села, мужчина решил поездить на авто. После того, как он сбил ребенка, тут же вернулся домой, бросив авто в доме своей матери, а сам спрятался в кустах соседнего домохозяйства", - рассказал в.и.о. начальника Конотопского управления полиции Александр Васильченко.

Васильченко также отметил, что в момент задержания водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения.

"У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Теперь мужчина находится под стражей", - добавил он.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.

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Также сообщим о других смертельных ДТП, произошедших в Украине 27 мая.

В Краматорске водитель маршрутки насмерть сбил 8-летнего мальчика. Трое детей ехали по дороге, услыхав приближение транспорта, ребята свернули на обочину. Однако один из мальчиков по каким-то причинам вывернул руль в сторону автобуса и столкнулся с ним. Ребенок упал, а маршрутка наехала на него задними колесами. Школьник погиб мгновенно.

Схема ДТП

По предварительным данным полиции, водитель маршрутки во время аварии был трезвый.

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OBOZREVATEL обращается ко всем участникам дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения, в ваших руках.

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