Малышу было 2 года: пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Сумами

В Сумской области водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos насмерть сбил 2-летнего малыша и скрылся с места происшествия.

Эта авария произошла в воскресенье, 27 мая, но подробности ее полиция озвучила лишь сейчас.

Авария произошла в селе Конотопского района. Как стало известно, группа детей, среди которых был 2-летний мальчик вместе с сестричкой, шли по обочине. В какой-то момент на дороге показался автомобиль. Водитель выехал на встречную полосу, где и сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия.

Ориентировочная схема ДТП

Место ДТП

Когда полицейские прибыли на место происшествия, у них не было информации о марке автомобиля. Позднее местные жители сообщили, что, скорее всего, виновник ДТП управлял Daewoo Lanos. Версия подтвердилась и подозреваемый был задержан в соседнем селе. Им оказался 48-летний мужчина.

"После празднования дня села, мужчина решил поездить на авто. После того, как он сбил ребенка, тут же вернулся домой, бросив авто в доме своей матери, а сам спрятался в кустах соседнего домохозяйства", - рассказал в.и.о. начальника Конотопского управления полиции Александр Васильченко.

Васильченко также отметил, что в момент задержания водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения.

"У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Теперь мужчина находится под стражей", - добавил он.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Также сообщим о других смертельных ДТП, произошедших в Украине 27 мая.

В Краматорске водитель маршрутки насмерть сбил 8-летнего мальчика. Трое детей ехали по дороге, услыхав приближение транспорта, ребята свернули на обочину. Однако один из мальчиков по каким-то причинам вывернул руль в сторону автобуса и столкнулся с ним. Ребенок упал, а маршрутка наехала на него задними колесами. Школьник погиб мгновенно.

Схема ДТП

По предварительным данным полиции, водитель маршрутки во время аварии был трезвый.

Трагически закончилось ДТП около села Виктория Пирятинского района Полтавской области. Во время движения водитель легкового автомобиля Renault сбил на дороге… лося. В результате погибла 63-летняя пассажирка автомобиля.

На автодороге Киев - Чоп в селе Горбаков Ривненской области 38-летний житель Чудница, управляя мотоциклом Honda, по неизвестным пока причинам столкнулся с отбойником. Медики, прибывшие на место происшествия лишь констатировали смерть водителя.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, жертвой которого стала женщина.

OBOZREVATEL обращается ко всем участникам дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения, в ваших руках.