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Пьяный депутат: всплыли подробности смертельного ДТП с детьми на Прикарпатье

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За рулем автомобиля, который стал участником смертельного ДТП с семьей в Ивано-Франковской области, находился депутат одного из сельсоветов.

Как сообщила в Facebook родственница пострадавших Роксолана Чоп, авто управлял 35-летний Богдан Процив.

"Он близкий родственник местных бизнесменов братьев Кип. По словам свидетелей, с автомобиля KIA неизвестные люди сняли номера, забрали видеорегистратор и все вещи", – отметила она.

Позже в СМИ сообщили, что Процив является депутатом Подбережского сельсовета.

В ДТП погибли Артем и Кирилл Чоп. Их мать Наталья находится в больнице в тяжелом состоянии

В ДТП погибли Артем и Кирилл Чоп. Их мать Наталья находится в больнице в тяжелом состоянии

Начальник пресс-службы ГУНП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак сообщила OBOZREVATEL, что по результатам медицинской экспертизы, водитель KIA находился в состоянии алкогольного опьянения.

Место трагедии

Место трагедии

5-летний Артем и 3-летний Кирилл

5-летний Артем и 3-летний Кирилл

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ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

ГУНП в Ивано-Франковской области

ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

ГУНП в Ивано-Франковской области

Пьяный депутат: всплыли подробности смертельного ДТП с детьми на Прикарпатье

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области в ДТП погибла 11-летняя девочка. Ребенка сбил адвокат, который управлял авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
ДТП авто депутат погибли дети Национальная полиция Украины
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